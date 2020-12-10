MAPLAB - лаборатория картографии и не только.
Имею большой опыт в сфере картографии:- Создание интерактивных карт в Leaflet, Openlayers, Яндекс-карты, Google-карты
- Создание тематических карт, карт местности, карт посёлков
- Создание топографических карт
- Создание подробной карты рельефа любой местности
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Портфолио
- 3D карта Магадана157 просмотров
- Карта РФ135 просмотров
- Карта Амурской области.160 просмотров
- Карта ЦФО для распечатывания на А0125 просмотров
- Карта земельных участков102 просмотра
- Оцифровать ландшафтную карту111 просмотров
- Создание тематических карт в ArcGis109 просмотров