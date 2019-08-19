Nikolachka2008

Помощь в организации учета и оптимизации налогообложения.

Не можете наладить работу бухгалтерии? Хотите наладить учет и оптимизировать налогообложение?С удовольствием помогу Вам настроить и оптимизировать учет.Ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях сОСНО, УСН, ЕНВД, раздельный учет при совместной деятельности, патент. Постановка и ведение управленческого учета.Знание налогового законодательства, положения побухгалтерскому учету.Умение правильно организовать работу бухгалтерской службы. Навык написания внутренних регламентирующих документов.