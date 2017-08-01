Николай Головченко Nikolas6Nikolas6
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
“Приведу много целевых клиентов из РСЯ. Вы платите только за реального клиента”
Являюсь специалистом по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в Яндекс.Директ.
Возможно Вам или вашим друзьям и знакомым я буду очень полезен, потому что могу грамотно и качественно настроить рекламный канал таким образом, чтобы он действительно продуктивно работал и приводил клиентов в бизнес.
Кому-то смогу сделать это абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется серьезно поработать за прибыль.
На самом деле, все индивидуально.
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