CurriculumVitae
Заец Дмитрий Петрович
Дата: 9 апреля 1993
Место рождения: г. Каменец-Подольский, Хмельницькая область
Возраст : 23 года
Адрес: г. Киев
Мобильный телефон: 096-075-83-89
E-mail: [email protected]
Опыт работы:
2015 - 2016 - UX / UI design
Знание языка: украинский - родной; русский - свободно; английский -Pre-Intermediate, итальянский - Basic
Навыки: знание ПК: MS Office (Word, Power Point), Adobe Premiere, Adobe Audition, AdobePhotoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Axure, Adobe Muse, PhotoScape.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, способность к критической оценки собственной работы, креативность, пунктуальность, преданность собственному делу, умение соблюдать дедлайны.
Портфолио: создание сайта-портфолио еще в процессе. Например, могу отправить образцы своей работы.