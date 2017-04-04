UX/UI Designer

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Заец Дмитрий Петрович

Дата: 9 апреля 1993

Место рождения: г. Каменец-Подольский, Хмельницькая область

Возраст : 23 года

Адрес: г. Киев

Мобильный телефон: 096-075-83-89

E-mail: [email protected]

Опыт работы:

2015 - 2016 - UX / UI design

Знание языка: украинский - родной; русский - свободно; английский -Pre-Intermediate, итальянский - Basic

Навыки: знание ПК: MS Office (Word, Power Point), Adobe Premiere, Adobe Audition, AdobePhotoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Axure, Adobe Muse, PhotoScape.

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, способность к критической оценки собственной работы, креативность, пунктуальность, преданность собственному делу, умение соблюдать дедлайны.

Портфолио: создание сайта-портфолио еще в процессе. Например, могу отправить образцы своей работы.