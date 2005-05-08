Образование:

Высшее СПБГЭТУ (ЛЭТИ),

специальность - радиотехник (1998-2004), красный диплом

Курсы английского языка - 2 года.

Опыт работы:

НИИ Вектор, Вектор-Н1 (2002 - 2005).

Должность: инженер разработчик 2 кат.

Другие места работы не имеют никакого отношения к программированию.

Дополнительная информация:

Программирование в средах С++ Builder 6.0, Visual DSP C++, GNU C++. Операционные среды Windows 2000,XP; QNX 6.3.

Работаю по специальности более 2 лет.

Программированием занимаюсь более 10 лет.