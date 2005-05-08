Образование:
Высшее СПБГЭТУ (ЛЭТИ),
специальность - радиотехник (1998-2004), красный диплом
Курсы английского языка - 2 года.
Опыт работы:
НИИ Вектор, Вектор-Н1 (2002 - 2005).
Должность: инженер разработчик 2 кат.
Другие места работы не имеют никакого отношения к программированию.
Дополнительная информация:
Программирование в средах С++ Builder 6.0, Visual DSP C++, GNU C++. Операционные среды Windows 2000,XP; QNX 6.3.
Работаю по специальности более 2 лет.
Программированием занимаюсь более 10 лет.