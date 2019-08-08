Создание сайтов, дизайн, работа с фото -видео.
Добрыйдень. Меня зовут Игорь. Готов помочь Вам с созданием сайта. Сейчас вынужден
находится на удаленке по состоянию здоровья, получаю ивалидность. До этого
занимался видео-фото, работал на ТВ, потом открыл свою студию
"Телевизионного дизайна". В прошлом году начались проблемы с позвоночником.
Бегать уже не могу, да и ходить сложно. Офис перенес домой. Начал делать сайты.
Помогаю коллегам с дизайном буклетов, банеров визиток и тд...Сайты делаю на
платформе Wiks.
Действие аккаунта приостановлено!