Создание сайтов, дизайн, работа с фото -видео.

Добрыйдень. Меня зовут Игорь. Готов помочь Вам с созданием сайта. Сейчас вынужден

находится на удаленке по состоянию здоровья, получаю ивалидность. До этого

занимался видео-фото, работал на ТВ, потом открыл свою студию

"Телевизионного дизайна". В прошлом году начались проблемы с позвоночником.

Бегать уже не могу, да и ходить сложно. Офис перенес домой. Начал делать сайты.

Помогаю коллегам с дизайном буклетов, банеров визиток и тд...Сайты делаю на

платформе Wiks.