Дизайн сайтов профессионально, креативно, индивидуально!
- Дизайн сайтов профессионально, креативно, индивидуально!Продумываю сразу юзабилити. Опыт работы более 8 лет.Дизайн главной от 15000 руб., внутренней от 1500 руб..Работаю по предоплате 50% или через СБР.Оплата нал., безнал., WebMoney, EasyPay, банковский перевод, сделка без риска (СБР).На связи с пн.-пт. с 10 – 19 (МСК).
- Схема работы: 1) Обсуждение проекта, ТЗ. 2) Договор/предоплата 50%, СБР. 3) Разработка первичной версии проекта (дизайн сайта, баннер и т.д.). 4) Внесение изменений заказчиком с последующей доработкой. 5) Предоставление итогового варианта. 6) Внесение изменений заказчиком с последующей доработкой. 7) Оплата остаточной суммы. 8) Предоставление исходных файлов в формате psd, ai, cdr.
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