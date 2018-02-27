Oduvanchik_87

SMM специиалист (продвижение в соц сетях)
Добрый день!
Спешу познакомиться с Вами и рассказать о своих способностях.
Опыт работы в smm - 3 года.
Прошла начальное обучение в smm-агенстве в Санкт-Петербурге, где проработала год. Вела различные проекты как менеджер, так и куратор: детская мебель, детский текстиль, кафе-бургерная, расчетный центр, шоу-рум женской одежды.
Ключевые навыки:
- создание групы VK, профиля в INSTAGRAM, наполнение информацией
- привлечение живых подписчиков
- конкурсы и розыгрыши
- таргетинг
- реклама в других сообществах
- создание фирменного стиля
- дизайн группы/профиля
- ежедневный постинг
- отчетность и статистика
- видеомонтаж
Цена по договоренности, все зависит от объема работы и ниши вашего бизнеса.
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!