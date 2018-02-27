Oduvanchik_87

SMM специиалист (продвижение в соц сетях)

Добрый день!

Спешу познакомиться с Вами и рассказать о своих способностях.

Опыт работы в smm - 3 года.

Прошла начальное обучение в smm-агенстве в Санкт-Петербурге, где проработала год. Вела различные проекты как менеджер, так и куратор: детская мебель, детский текстиль, кафе-бургерная, расчетный центр, шоу-рум женской одежды.

Ключевые навыки:

- создание групы VK, профиля в INSTAGRAM, наполнение информацией

- привлечение живых подписчиков

- конкурсы и розыгрыши

- таргетинг

- реклама в других сообществах

- создание фирменного стиля

- дизайн группы/профиля

- ежедневный постинг

- отчетность и статистика

- видеомонтаж

Цена по договоренности, все зависит от объема работы и ниши вашего бизнеса.

Буду рада сотрудничеству!