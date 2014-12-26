Оганесян АннаВладимировна
[table] Прописка: Иркутск Проживаю: Иркутск Тел. сотовый: 686453 Эл. почта: [email protected] Предпочитаемый способ связи: мобильный телефон [/table] Желаемая должность: любаядинамичная работа, которая может обеспечить дополнительный заработок (есть
возможность совмещать, работать из дома)
[table] Желаемая зарплата: От 25.000 рублей (на фрилансе и совмещении) Желаемый график работы: Гибкий график, частичная занятость Родилась 17 мая 1983 г. (31 год) Пол Женский Семейное положение Замужем, один ребёнок [/table] ПрофессиональныйопытОпытработыФевраль 2012 понастоящее время – главный редактор городского издания «Сердце нашего города»
(ознакомиться с изданием можно на сайте http://i-love-i.ru/в разделе «Журнал»)Обязанности: формированиередакционной работы, проведение интервью и фотосъемок, формирование
положительного имиджа издания; формирование департамента продаж, составление коммерческих предложений и создание спецпроектов подклиента Достижения: Номинацияна премию «Созвездие мужества», премия «Золотая запятая-2013» в номинации
«Дебют проекта» декабрь 2010 –февраль 2012 – главный редактор глянцевого издания «Дорогое удовольствие в
Иркутске»Обязанности: формированиередакционной работы, проведение интервью и фотосъемок, формирование
положительного имиджа издания; продажи рекламныхплощадей в журнале составление коммерческих предложений и создание спецпроектов
подклиента сентябрь 2010 –ноябрь 2010 – журналист шопинг-гида «Каталог»Обязанности: написание репортажейи статей, текстовок к фотоколлекциям, релизов. октябрь 2009 — август2010
Редактор корпоративного сайта,копирайтер, менеджер по рекламе Группы Компаний «Кентавр»
Обязанности:
разработка и продвижение бренда (аптечная сеть ЗДОРОВЬЕ), создание рекламных
концепций (кампаний), разработка и проведение массовых мероприятий, работа
в области BTL, ведение корпоративного сайта (написание материалов, работа
с изображениями), написание материалов для глянцевых журналовянварь 2003 —сентябрь 2009
Копирайтер – Рекламное агентствоВИАС Медиа
Обязанности: Разработка брендов,создание рекламных концепций, разработка и проведение массовых
мероприятий, работа в области BTL.
Участие в «Байкальском фестивале рекламы" международном фестивале
„Идея“, лауреат фестиваля «Континент рекламы» в номинациях
"Графическая реклама», «Видеореклама» (в сотрудничестве с Юрием
Дорохиным), лауреат Всероссийского фестиваля социальной рекламы.
Рекомендатели
июнь2002 — январь 2003
Копирайтер – Медиахолдинг АС Байкал ТВ
Обязанности, функции, достижения:
Создание рекламных текстов (названия марок, сценарии, слоганы, рекламные статьи
и пр.), создание рекламных концепций
Сведенияоб образовании1999— 2004 (высшее гуманитарное)
Иркутский Государственный Университет
Факультет: Филологии и журналистики – дневная форма обучения
Специальность: филолог, преподаватель русского языка и литературы
Квалификация: специалистЗнаниеязыковАнглийский(базовые знания)
Болгарский (базовые знания)