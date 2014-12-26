Анна Оганесян - копирайтер с 12-летним стажем. Работаю во всех рекламных жанрах (в том числе пишу обоснования логотипов и концепты визаулизаций)

Оганесян АннаВладимировна

[table] Прописка: Иркутск Проживаю: Иркутск Тел. сотовый: 686453 Эл. почта: [email protected] Предпочитаемый способ связи: мобильный телефон [/table] Желаемая должность: любаядинамичная работа, которая может обеспечить дополнительный заработок (есть

возможность совмещать, работать из дома)

[table] Желаемая зарплата: От 25.000 рублей (на фрилансе и совмещении) Желаемый график работы: Гибкий график, частичная занятость Родилась 17 мая 1983 г. (31 год) Пол Женский Семейное положение Замужем, один ребёнок [/table] ПрофессиональныйопытОпытработыФевраль 2012 понастоящее время – главный редактор городского издания «Сердце нашего города»

(ознакомиться с изданием можно на сайте http://i-love-i.ru/в разделе «Журнал») Обязанности: формированиередакционной работы, проведение интервью и фотосъемок, формирование

положительного имиджа издания; формирование департамента продаж, составление коммерческих предложений и создание спецпроектов подклиента Достижения: Номинацияна премию «Созвездие мужества», премия «Золотая запятая-2013» в номинации

«Дебют проекта» декабрь 2010 –февраль 2012 – главный редактор глянцевого издания «Дорогое удовольствие в

Иркутске» Обязанности: формированиередакционной работы, проведение интервью и фотосъемок, формирование

положительного имиджа издания; продажи рекламныхплощадей в журнале составление коммерческих предложений и создание спецпроектов

подклиента сентябрь 2010 –ноябрь 2010 – журналист шопинг-гида «Каталог» Обязанности: написание репортажейи статей, текстовок к фотоколлекциям, релизов. октябрь 2009 — август2010

Редактор корпоративного сайта,копирайтер, менеджер по рекламе Группы Компаний «Кентавр»

Обязанности:

разработка и продвижение бренда (аптечная сеть ЗДОРОВЬЕ), создание рекламных

концепций (кампаний), разработка и проведение массовых мероприятий, работа

в области BTL, ведение корпоративного сайта (написание материалов, работа

с изображениями), написание материалов для глянцевых журналовянварь 2003 —сентябрь 2009

Копирайтер – Рекламное агентствоВИАС Медиа

Обязанности: Разработка брендов,создание рекламных концепций, разработка и проведение массовых

мероприятий, работа в области BTL.

Участие в «Байкальском фестивале рекламы" международном фестивале

„Идея“, лауреат фестиваля «Континент рекламы» в номинациях

"Графическая реклама», «Видеореклама» (в сотрудничестве с Юрием

Дорохиным), лауреат Всероссийского фестиваля социальной рекламы.

Рекомендатели

июнь2002 — январь 2003

Копирайтер – Медиахолдинг АС Байкал ТВ

Обязанности, функции, достижения:

Создание рекламных текстов (названия марок, сценарии, слоганы, рекламные статьи

и пр.), создание рекламных концепций

Сведенияоб образовании1999— 2004 (высшее гуманитарное)

Иркутский Государственный Университет

Факультет: Филологии и журналистики – дневная форма обучения

Специальность: филолог, преподаватель русского языка и литературы

Квалификация: специалистЗнаниеязыковАнглийский(базовые знания)

Болгарский (базовые знания)