В сфере дизайна я с 2020 года, начала создавать образовательные и информационные презентации, интерактивные викторины.
С 2022 года я начала углубленно изучать Figma и UX/UI. В 2023-24 годах прошла курсы по изучению веб-дизайна и UX/UI.
Работаю в программах Figma(+++), PowerPoint(+++), Canva(+++), Photoshop(++).
Дизайн для меня - это больше удобство, чем красота и креативность.
Я человек ответственный и исполнительный. Не конфликтна и спокойно принимаю правки. Стараюсь выполнить задание в срок. Если сталкиваюсь с тем, чего не знаю - быстро ищу решение и ответ, интересуюсь у более опытных коллег, пользуюсь нейросетями.
Использую нейросети для генерации и улучшения изображений. Мои любимые - Leonardo, Kandinskiy, Adobe Firefly.
Есть коммерческий опыт в создании интернет магазина, e-mail писем для рассылки, презентаций, коммерческих предложений.
Дизайнер - это постоянно приобретаемый опыт, поэтому я продолжаю учиться и увеличивать свои навыки.
Портфолио
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