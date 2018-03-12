OlaDanilova1997

Резюме

﻿Образование: Незаконченное Высшее. В данный момент я обучаюсь в университете Марии-Кюри Склодовской (UMCS). На факультете английской филологии.

Иностранные языки: Свободно владею английским и польским языками. В данный момент изучаю французский

Владение ПК: Свободно владею пакетом MC Office

Занимаюсь качественным, быстрым и недорогим рерайтингом. А так же транскрибацией.

Набор текста осуществляется с аудио, фото и видео носителей и текстов, написанных от руки.

Набор текста осуществляется на русском, английском и польском языках.