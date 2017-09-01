Редактор/выпускающий редактор/издатель-редактор

Доброго времени суток! Меня зовут Екатерина Витальевна Арчакова. Я — издатель-редактор, специалист книжного дела. Закончила Северо-Западный институт печати. Редактированием занимаюсь более 6 лет. Довелось работать в таких издательско-полиграфических предприятиях как ИПЦ «Площадь Искусств», «РИПОЛ классик», «Камчатпресс» и «Реноме».

Тематика подготовленных мною книг самая разнообразная — это и научная, и научно-популярная, и художественная литература. Особое внимание уделяю текстам научной направленности.