Дизайн и архитектура

Дизайнер, архитектор, построивший не один десяток зданий и сооружений.Лауреат Восьмого Российского фестиваля "Зодчество-2000", автор "Проектареставрации и реконструкции Иркутского железнодорожного вокзала", признанногоЛучшим проектом России 1998-2000 года в номинации "Реставрация"В 25 лет - Член Союза архитекторов СССР, а потом и России.В 33 года - руководитель совместного российско-голландского строительного предприятия с коллективом 500 чел.В 45 лет поняла, что жизнь слишком изящна для того, чтобы тратить ее на карьерные бизнес-достижения и ушла в творческую деятельность, где сейчас и пребываю в состоянии счастливого удовлетворения.

Выполняю:• Архитектурные проекты зданий различного назначения• Проекты благоустройства• Дизайн-проекты различных внутренних пространств• Разработку концепций, эскизов, проектных предложений согласно поставленным задачам• Изготовление чертежей рабочего проекта• Визуалиазация проектных решенийВысшее Архитектурное образованиеОпыт работы более 20 летОтветственность, исполнительность и работоспособностьКроме архитектурной деятельности с удовольствием занимаюсь:• Художественной росписью стен и потолков• Художественной росписью фасадов• Росписью мебели• Оформлением витрин• Витражами (роспись по стеклу, пластику)• Мозаикой