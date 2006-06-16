Фотограф, веб-дизайнер, ілюстратор.

Я професиональний фотограф, иллюстратор, веб-дизайнер.

Фотографией занимаюсь много лет, беру индивидуальные, парные и семейные сьемки в городе Вроцлав.

Есть талант в рисовании, рисую от руки на бумаге.

Так же выполняю дизайн сайтов, логотипов, презентаций, и тд.

Мои работы вы можете увидеть в портфолио!

Заказы сьемок @photogenic_itself

Номер телефона +48537171893