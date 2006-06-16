Фотограф, веб-дизайнер, ілюстратор.
Я професиональний фотограф, иллюстратор, веб-дизайнер.
Фотографией занимаюсь много лет, беру индивидуальные, парные и семейные сьемки в городе Вроцлав.
Есть талант в рисовании, рисую от руки на бумаге.
Так же выполняю дизайн сайтов, логотипов, презентаций, и тд.
Мои работы вы можете увидеть в портфолио!
Заказы сьемок @photogenic_itself
Номер телефона +48537171893
Портфолио
- Дизайн открытки21 просмотр
- Пост дизайн21 просмотр
- Иллюстрация на заказ18 просмотров
- Логотип для BARBER PET44 просмотра
- Рисунок на заказ14 просмотров
- Предметная сьемка63 просмотра
- Иллюстрации15 просмотров
- Фотосесія в українському стилі70 просмотров
- Аватар на заказ16 просмотров