Транскрибация аудио/видео файлов в текст. Набор текста с фото, изображений, сканов.

Здравствуйте!

Выполню грамотную транскрибацию любого аудио/видео в текст на русском языке, без слов-паразитов, тавтологии.

Набор текста как рукописного, так и печатного (фото, изображения, сканы).

Проверка орфографии и пунктуации. Работа с материалами среднего и хорошего качества.

Владею знанием делопроизводства, секретарь-машинист.

Также есть опыт в управлении сайтом, обработка заявок (2 года).