Транскрибация аудио/видео файлов в текст. Набор текста с фото, изображений, сканов.
Здравствуйте!
Выполню грамотную транскрибацию любого аудио/видео в текст на русском языке, без слов-паразитов, тавтологии.
Набор текста как рукописного, так и печатного (фото, изображения, сканы).
Проверка орфографии и пунктуации. Работа с материалами среднего и хорошего качества.
Владею знанием делопроизводства, секретарь-машинист.
Также есть опыт в управлении сайтом, обработка заявок (2 года).
Действие аккаунта приостановлено!