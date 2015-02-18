Переводчик, юридическая, общая тематики, официальные, личные, учредительные документы.
Стаж переводческой деятельности: 3 года.
Имею диплом с отличием по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация".
Рабочие языки - английский и немецкий.
Сотрудничаю как с бюро переводов, так и с частными заказчиками.
Скорость перевода: 8-9 страниц в день.
Ставка оплаты: 200 рублей за 1800 знаков с пробелами.
Предпочтительный способ связи - электронная почта: [email protected]
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