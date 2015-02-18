Переводчик, юридическая, общая тематики, официальные, личные, учредительные документы.

Стаж переводческой деятельности: 3 года.

Имею диплом с отличием по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация".

Рабочие языки - английский и немецкий.

Сотрудничаю как с бюро переводов, так и с частными заказчиками.

Скорость перевода: 8-9 страниц в день.

Ставка оплаты: 200 рублей за 1800 знаков с пробелами.

Предпочтительный способ связи - электронная почта: [email protected]