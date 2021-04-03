OlgaCherenkova

Профессиональный переводчик английского языка

Доброе время суток. Разрешите представиться, я - Ольга, переводчик английского языка. Уровень английского Fluent. Свободно разговариваю, пишу, читаю. Опыт проживания за границей 9 лет, где основным языком общения, является английский язык.

Имею опыт работы:

-переводчик англ.языка

(Книги, статьи, чаты)

-репетитор англ.языка

(Школьники средних классов)

-копирайтер

(Ведение группы вконтакте, тексты продающие)

-сфера туризма

(Менеджер по работе с иностранными туристами, экскурсионный гид)

-воспитатель в интернациональном детском саду