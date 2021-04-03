OlgaCherenkova

Профессиональный переводчик английского языка
Доброе время суток. Разрешите представиться, я - Ольга, переводчик английского языка. Уровень английского Fluent. Свободно разговариваю, пишу, читаю. Опыт проживания за границей 9 лет, где основным языком общения, является английский язык.
Имею опыт работы:
-переводчик англ.языка
(Книги, статьи, чаты)
-репетитор англ.языка
(Школьники средних классов)
-копирайтер
(Ведение группы вконтакте, тексты продающие)
-сфера туризма
(Менеджер по работе с иностранными туристами, экскурсионный гид)
-воспитатель в интернациональном детском саду
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