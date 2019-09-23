Мы LandSpace_Studio - молодая и сильная команда специалистов по дизайну и упаковке вашего бренда, а также написанию статей и созданию сайтов.

За два года существования мы уже успели поработать с многими суперкреативными людьми в Украине, в России и в Европе. Например у нас были клиенты из Финляндии, Швеции, Польши, Венгрии, Чехии и других стран.

Что мы можем:

- Упаковка бренда (нейминг, разработка лого, разработка интро для вашего канала на YouTube, дизайн сайта, визитки, размещения вашего бренда на одежде и разных аксессуарах);

- Создание, сайтов (дизайн, разработка и утвеждение макета);

- Создание плана по развитию Ваших социальных сетей, поиск специалистов в этой сфере для дальнейшего сопровождения Вашей компании;

- Написание продающих текстов согласно ТЗ или на свое усмотрение, подбор ключевых слов для статей);

- Написание статей в ваши блоги и соц. сети;

- Описание страниц вашего сайта;

- Нейминг и слоганы для ваших компаний или организаций (да и с этим мы тоже можем помочь);

- Монтаж аудио и видео, обработка фотографий;