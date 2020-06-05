Тексты на различные тематики. Качественно и в срок.

Всем привет!

Меня зовут Ольга и я очень люблю писать на различные темы.

У меня два высших образования: техническое и гуманитарное (переводчик), а также степень магистра. У меня есть кот породы Scottish Straight, а с недавних пор я стала мамой и решила развивать свой писательский талант.

Люблю писать полностью уникальные тексты, то есть свои мысли. Рерайтом занимаюсь редко, но если появляется необходимость, то из первоисточника беру только факты, всё остальное - мои знания, опыт, мысли.

Буду рада написать для вас что-то интересное и полезное!