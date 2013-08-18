Дизайнер интерьеров.
Работаю дизайнером интерьеров более 5-ти лет. Мой сайт: www.profi-design.com.ua
Люблю свою работу! Стараюсь максимально использовать потенциал пространства! В каждом объекте оставляю частицу своего сердца!
Творческое кредо -"Красивый Дом - это Счастье!"
Портфолио
- Кухня-гостиная.393 просмотра
- Кухня-гостиная.444 просмотра
- Спальня.315 просмотров
- Спальня.360 просмотров
- Спальня.дача.740 просмотров
- Кухня. дача.461 просмотр
- Без названия532 просмотра
- Без названия311 просмотров
- Кухня.этнический стиль.901 просмотр
- Спальня316 просмотров
- Спальня."Ажур".376 просмотров
- Девичья.Харьков.ул.Балакерева411 просмотров