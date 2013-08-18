Дизайнер интерьеров.

Работаю дизайнером интерьеров более 5-ти лет. Мой сайт: www.profi-design.com.ua

Люблю свою работу! Стараюсь максимально использовать потенциал пространства! В каждом объекте оставляю частицу своего сердца!

Творческое кредо -"Красивый Дом - это Счастье!"