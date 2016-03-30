Olgapetrova2016

Мои услуги

Работа в интернете (добавление информации на сайт, электронная почта, поиск информации и скачивание на компьютер), набор - текста таблиц любой сложности, сканирование информации и переделывание в любой другой

формат PDF, DOK, JPEG, оформление портфолио для детей начальной школы и дошкольного возраста, Оформление презентаций с вашей и частичной моей информацией, дипломы и грамоты для детей и взрослых, а так же к любым праздникам), распечатка цветных фотографий (форматы А4, 10*15, 3*4), переделка (документов, фотографий). Составление визиток на любую тему.