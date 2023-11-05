Для меня дизайн интерьера не сводится просто к эстетическим элементам, правильной организации мебели или эргономике пространства. И поэтому главной целью для меня становится создание комфортной, визуально привлекательной и доступной каждому человеку обстановки.
В СОСТАВ ПРОЕКТА ВХОДИТ:
-Составление ТЗ и анкеты
-Обмерный план
-План демонтажа и монтажа/Строительный план
-План расстановки мебели с размерами (1-2 варианта)
-План электрики(расположение выключателей,розеток и выводов электричества)
-План осветительных приборов
-План привязки выключателей
-Сценарии освещения
-План привязки сантехники
-План напольных покрытий
-План теплых полов
-План потолков
-Развертки стен, с указанием
отделочных материалов
-Чертежи заказных изделий (выполняются в
случае необходимости)
-2dколлажи - общая концепция интерьера
-3d визуализация
Портфолио
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