Обо мне

Для меня дизайн интерьера не сводится просто к эстетическим элементам, правильной организации мебели или эргономике пространства. И поэтому главной целью для меня становится создание комфортной, визуально привлекательной и доступной каждому человеку обстановки.

В СОСТАВ ПРОЕКТА ВХОДИТ:

-Составление ТЗ и анкеты

-Обмерный план

-План демонтажа и монтажа/Строительный план

-План расстановки мебели с размерами (1-2 варианта)

-План электрики(расположение выключателей,розеток и выводов электричества)

-План осветительных приборов

-План привязки выключателей

-Сценарии освещения

-План привязки сантехники

-План напольных покрытий

-План теплых полов

-План потолков

-Развертки стен, с указанием

отделочных материалов

-Чертежи заказных изделий (выполняются в

случае необходимости)

-2dколлажи - общая концепция интерьера

-3d визуализация