Хеллоу! Я Оля, и я готова трудиться днем и ночью во благо заказчика!
Мне 25 лет, и я полна сил и энергии! Я с улыбкой иду по жизни, позитив – это мое второе имя. Но, при этом, я очень организована, имею четко поставленные цели, для достижения которых работаю над собой каждый день. Активно занимаюсь саморазвитием: курсы английского, IT курсы, полезная литература. Трудолюбива и не боюсь трудностей!
И вот с недавнего времени, я решила поработать на себя, применить свои навыки круглой отличницы и любимого хобби - обработка фотографии! Мама у меня филолог, зам. редактора в издательстве, и эта любовь к написанию, редактированию текстов передалась на генетическом уровне!
Главное доверьтесь, я гарантирую, что любая задача, поставленная передо мной будет выполнена хорошо и вовремя!
С удовольствием веду общение, свяжитесь со мной по скайпу или телеграмму. Есть вопросы? Жду звонка для обсуждения.
Telegram\Viber: +380508533325
Skype: Olha_Hudielova
Email: just.death33252gmail.com
Украина, г. Харьков