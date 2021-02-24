Качественно и в срок! Редактирование и корректировка текстов, рерайт! Обработка фотографий!

Хеллоу! Я Оля, и я готова трудиться днем и ночью во благо заказчика!

﻿Мне 25 лет, и я полна сил и энергии! Я с улыбкой иду по жизни, позитив – это мое второе имя. Но, при этом, я очень организована, имею четко поставленные цели, для достижения которых работаю над собой каждый день. Активно занимаюсь саморазвитием: курсы английского, IT курсы, полезная литература. Трудолюбива и не боюсь трудностей!

И вот с недавнего времени, я решила поработать на себя, применить свои навыки круглой отличницы и любимого хобби - обработка фотографии! Мама у меня филолог, зам. редактора в издательстве, и эта любовь к написанию, редактированию текстов передалась на генетическом уровне!

﻿Главное доверьтесь, я гарантирую, что любая задача, поставленная передо мной будет выполнена хорошо и вовремя!

﻿

С удовольствием веду общение, свяжитесь со мной по скайпу или телеграмму. Есть вопросы? Жду звонка для обсуждения.

﻿

﻿

Telegram\Viber: +380508533325

Skype: Olha_Hudielova

Email: just.death33252gmail.com

Украина, г. Харьков