Olison

Елена Olison

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Принимаю заказы на переводы (английский, украинский языки), корректировку, копирайтинг.

Отзывы заказчиков

26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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