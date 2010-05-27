Web-технологии, сайты, готовые решения, тех.описание, дизайн,поддержка
Специализация в области управления IT-проектами.
Разработка сайтов, интеграция готовых решений, конструирование сайтов на основе готовых модулей.
Анализ систематизация требований заказчика.
Интернет-магазины, Интернет-офисы, Сайты-визитки.
Сайты и web-системы различных уровней сложности (CMS, CRM, B2B, B2C)
Системы управления проектами, клиентами, сотрудниками.
Корпоративные Web-системы.
Прикладное программное обеспечение.
Тестирование качества ПО.
Поддержка и конфигурация тех.комплекса, удаленная поддержка серверов, системное администрирование, обеспечение безопасноти.
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