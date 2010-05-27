Olivia

Юлия Шабанова Olivia

 
39 летРоссия/Новочеркасск
18 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Web-технологии, сайты, готовые решения, тех.описание, дизайн,поддержка

Специализация в области управления IT-проектами.

Разработка сайтов, интеграция готовых решений, конструирование сайтов на основе готовых модулей.

Анализ систематизация требований заказчика.

Интернет-магазины, Интернет-офисы, Сайты-визитки.

Сайты и web-системы различных уровней сложности (CMS, CRM, B2B, B2C)

Системы управления проектами, клиентами, сотрудниками.

Корпоративные Web-системы.

Прикладное программное обеспечение.

Тестирование качества ПО.

Поддержка и конфигурация тех.комплекса, удаленная поддержка серверов, системное администрирование, обеспечение безопасноти.

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