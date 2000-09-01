Контактные данные:
Icq: 638730924
E-mail: [email protected]
Образование:
1) 01.09.2000 – 23.07.2005
Институт предпринимательской деятельности
Факультет – ВЭД
Квалификация – переводчик-референт
2) 01.09.2009 – по н/в
Академия управления при Президенте РБ
Факультет - Государственное управление и право
Заочное отделение
Квалификация – юрист
Опыт работы:
01.05.2010 – по н/в - внештатный переводчик
01.10.2008 – 01.05.2010 - находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком
20.03.2006 – 29.09. 2008 - внештатный переводчик
09.02.2005 – 01.12.2006 - торговая компания ООО «ОМА» (стройматериалы, инструменты), отдел закупок;
должность: секретарь-переводчик (перевод платёжной документации, таможенных деклараций, договоров, спецификаций и др.)
07.11.2003 – 10.09.2004 – переводы для строительной компании (техническая характеристика стройматериалов, описание, область назначения).
Тематика выполняемых переводов:
Деловая корреспонденция, юриспруденция, публицистика, обучающая, развивающая литература для детей.