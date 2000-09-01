Контактные данные:

Icq: 638730924

E-mail: [email protected]

Образование:

1) 01.09.2000 – 23.07.2005

Институт предпринимательской деятельности

Факультет – ВЭД

Квалификация – переводчик-референт

2) 01.09.2009 – по н/в

Академия управления при Президенте РБ

Факультет - Государственное управление и право

Заочное отделение

Квалификация – юрист

Опыт работы:

01.05.2010 – по н/в - внештатный переводчик

01.10.2008 – 01.05.2010 - находилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком

20.03.2006 – 29.09. 2008 - внештатный переводчик

09.02.2005 – 01.12.2006 - торговая компания ООО «ОМА» (стройматериалы, инструменты), отдел закупок;

должность: секретарь-переводчик (перевод платёжной документации, таможенных деклараций, договоров, спецификаций и др.)

07.11.2003 – 10.09.2004 – переводы для строительной компании (техническая характеристика стройматериалов, описание, область назначения).

Тематика выполняемых переводов:

Деловая корреспонденция, юриспруденция, публицистика, обучающая, развивающая литература для детей.