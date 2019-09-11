Olya_si

Ольга Сивакова Olya_si

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Озвучивание ролика (на украинском языке)

    $10

    Привет! Мы снимаем ролик и ему не хватает дикторской озвучки) Нужен мужской голос. ВАЖНО: хорошее произношение украинского! Это имиджевый видеоролик про защитные очки. Он вдохновляющий, серьезный, без юмора, с красивыми кадрами, где ...

    Озвучивание10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка видеоролика

    Здравствуйте! Ищем классный голос для озвучивания видеоролика. Посмотрите, пожалуйста, на что это должно быть похоже:) Референс на голос: https://www.youtube.com/watch?v=HCSDgmOlyBA Настроение голоса: уверенность, спокойствие, говорить с чувством и паузами.  Не хотим: веселые ...

    Озвучивание23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка видеоролика

    Ищем диктора для озвучки видеоролика, если все сложится, то намеренны работать на долгосрочной основе.  "Это видео посвящено всем у кого прямые руки, и настоятельно рекомендуется для просмотра минздравом тем, кто при поклейке ...

    Озвучивание35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад