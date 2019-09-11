Привет! Мы снимаем ролик и ему не хватает дикторской озвучки) Нужен мужской голос. ВАЖНО: хорошее произношение украинского! Это имиджевый видеоролик про защитные очки. Он вдохновляющий, серьезный, без юмора, с красивыми кадрами, где ...
- $10Озвучивание10 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Ищем классный голос для озвучивания видеоролика. Посмотрите, пожалуйста, на что это должно быть похоже:) Референс на голос: https://www.youtube.com/watch?v=HCSDgmOlyBA Настроение голоса: уверенность, спокойствие, говорить с чувством и паузами. Не хотим: веселые ...Озвучивание23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищем диктора для озвучки видеоролика, если все сложится, то намеренны работать на долгосрочной основе. "Это видео посвящено всем у кого прямые руки, и настоятельно рекомендуется для просмотра минздравом тем, кто при поклейке ...Озвучивание35 заявокЗакрыт6 лет назад