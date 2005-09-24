Professional 3D art / Resume/Info
* Резюме
2003 "Паркан 2"
компания "Никита"
3D Художник - Фриланс
Моделировае оружия, ракет, Lo/Hires, под технологию NormalMapping, создание uv разверток и текстурирование (Diffuse, Specular, Normalmap)
2003-2005 "MMORPG Сфера" + Add'ons
компания "Никита"
3D Художник/Дизайнер - FullTime
В мои обязанности включалось моделирование игровых объектов, оружия, зданий, ландшафтов, работа над персонажами. Создание UV разверток и текстурирование персонажей/объектов. Pixel-art.
2004 - 2005 (5мес) "неанонсированный авиасим"
"G5 Software"
3D художник - Фриланс
Работал в качестве Hi-Res моделера всех игровых объектов, военных сооружений, создание UV-разверток. Генерация и работа с NormalMap картами всех созданных моделей.
2005 (6мес.) неанонсированный проект в жанре RTS
"KDV-Games/KD-Lab"
3D моделер/текстурщик/работа с анимацией - Фрилансер
В мои обязанности включалось создание моделей юнитов техники, персонажей, Lo/Hires, по скетчам. Создание UV развертки, текстурирование.
2005 (4мес) проект в жанре Stealth/Action "SMERSH"
"Haggard Games", Фрилансер
3D моделер/художник
Разработка и моделирование персонажей Lo/Hires, создание uv - разверток, текстурирование. Все персонажи создавались под технологию NormalMap'а.
· Проффесиональные навыки
3D Modeling (Любого типа)
Mapping/Texturing/Рисование текстур
Skinning/Rigging/Animation, создание IK скелетов, привязка моделей к костям
Программирование/Скриптинг
Софт
Discreet 3D Studio MaxT
Character StudioT
Adobe PhotoshopT
Zbrush 2.0
Инфо
К свои личным качествам отношу : целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, добросовестность, способность к обучению новым технологиям/программных продуктов.
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