Professional 3D art / Resume/Info

* Резюме

2003 "Паркан 2"

компания "Никита"

3D Художник - Фриланс

Моделировае оружия, ракет, Lo/Hires, под технологию NormalMapping, создание uv разверток и текстурирование (Diffuse, Specular, Normalmap)

2003-2005 "MMORPG Сфера" + Add'ons

компания "Никита"

3D Художник/Дизайнер - FullTime

В мои обязанности включалось моделирование игровых объектов, оружия, зданий, ландшафтов, работа над персонажами. Создание UV разверток и текстурирование персонажей/объектов. Pixel-art.

2004 - 2005 (5мес) "неанонсированный авиасим"

"G5 Software"

3D художник - Фриланс

Работал в качестве Hi-Res моделера всех игровых объектов, военных сооружений, создание UV-разверток. Генерация и работа с NormalMap картами всех созданных моделей.

2005 (6мес.) неанонсированный проект в жанре RTS

"KDV-Games/KD-Lab"

3D моделер/текстурщик/работа с анимацией - Фрилансер

В мои обязанности включалось создание моделей юнитов техники, персонажей, Lo/Hires, по скетчам. Создание UV развертки, текстурирование.

2005 (4мес) проект в жанре Stealth/Action "SMERSH"

"Haggard Games", Фрилансер

3D моделер/художник

Разработка и моделирование персонажей Lo/Hires, создание uv - разверток, текстурирование. Все персонажи создавались под технологию NormalMap'а.

· Проффесиональные навыки

3D Modeling (Любого типа)

Mapping/Texturing/Рисование текстур

Skinning/Rigging/Animation, создание IK скелетов, привязка моделей к костям

Программирование/Скриптинг

Софт

Discreet 3D Studio MaxT

Character StudioT

Adobe PhotoshopT

Zbrush 2.0

Инфо

К свои личным качествам отношу : целеустремленность, трудолюбие, коммуникабельность, добросовестность, способность к обучению новым технологиям/программных продуктов.

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