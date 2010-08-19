Знание испанского языка. Интерес к новостям.

Высше образование. Знание испанского языка. Умение качественно переводить новости с английского и испанского языков. Желание работать и интерес к сфере фриланса как к основной области деятельности. Есть собственный опыт перевода новостей, редактирования текста, ведения блогов на определенную тему. Большой опыт в области ньюсмейкинга. Нахожу и перевожу любые новости как с английского, так и с испанского языка.

Помимо портфолио имею переведенные тексты на http://www.liveinternet.ru/users/3364654/, а также http://www.facebook.com/profile.php?id=100000999226445&v=wall.