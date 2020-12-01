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Анастасия
Opoitseva_sketch
Opoitseva_sketch
34 года
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
Иллюстратор
Рисую на заказ иллюстрации для Instagram, сайтов. Работаю на iPad Pro в Procreate.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Лаунж на балконе
10 просмотров
Мечты об океане 🌊
25 просмотров
Чёткий парень 😝
25 просмотров
Ранняя зима ❄
27 просмотров
Осенняя лирика 🍂
18 просмотров
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