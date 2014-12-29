Ordintsova

Опытный бухгалтер и руководитель удаленно

Опыт работы

Август 2013 по настоящее время декретный отпускООО «ДНС-МСК»Бухгалтер

Январь 2013 — Июль 2013 (7 месяцев)ООО "Нейтрон" (Краснодарский край) — Розничная торговляДиректор, учредительВедение бухгалтерского учета организации в единственном числе.

Сентябрь 2012 — Январь 2013 (5 месяцев)ИП Захаренко Д.В. (Краснодарский край) — Розничная торговляБухгалтер-кассирОформление первичных документов по участку( ПКО, РКО, КМ-3,КМ-6 и т.д.), заполнение журнала кассира-операциониста, оформление возвратов товара от физ. лиц, контроль за соблюдением лимита кассы, ведение авансовых отчетов, работа с выписками интернет-банка, начисление зарплаты, уплата налогов и взносов, сдача декларации по ЕНВД и отчетность в фонды.

Август 2011 — Сентябрь 2012 (1 год 2 месяца)ЗАО "Алгоритм Крупных Решений" (Краснодарский край)Помощник аудитораРабота с первичными документами, сводными таблицами. Счета, договоры, авансовые отчеты, сверка с поставщиками и покупателями, участок банк-клиент, отчетность в ФСС, ПФР, ФНС.

Март 2011 — Июль 2011 (5 месяцев)ООО "ЭлектроМир" (Екатеринбург, www.electromir.com)Бухгалтер-товароведРабота с первичными документами, приход, расход, движение товаров по складам, списание товаров, инвентаризация.

Июль 2007 — Апрель 2009 (1 год 10 месяцев)ООО "КиноПроектВолгоград" филиал в г. Екатеринбурге(Екатеринбург)Кассир кинотеатра, менеджер кино и развлекательного модуляадминистративная работа, управление персоналом, составление отчетов для дистрибьюторов, взаимодействие с филиалами, организация мероприятий

Ключевые навыки опытный пользователь ПК Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Internet, бухгалтерская программа Axapta, справочно-правовые системы: Консультант Плюс, 1Сv8.2 Бухгалтерия предприятия, Зарплата и Управление Персоналом, Управление торговлей – Склад.

Оформление расходных и приходных документов, заполнение форм КМ-3, КМ-6, КМ-7, отчетов, инкассация, обращение с офисной техникой (принтер, сканер, ксерокс, факс). Работа с первичными документами, сводными таблицами. Счета, договоры, авансовые отчеты, сверка с поставщиками и покупателями, участок банк-клиент, отчетность в ФСС, ПФР, ФНС. Начисление зарплаты, пособий, больничных, взносов, налогов. Умение работать с людьми, профессиональное отношение к любой поручаемой работе.

Личные качества:

ответственность, пунктуальность, отсутствие вредных привычек, коммуникабельность, целеустремлённость, быстрая обучаемость, приятная внешность. Базовое знание Английского языка.