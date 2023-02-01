Маркетинг и аналитика

Теоретический и практический опыт в маркетинге более 6 лет. Легко решаю трудные задачи. Имею опыт работы с сервисами гугла (гугл фирма, нунл эдс, маркетплейс и пр.), яндекса (организации, директ), настройки и ведения рекламы в фейсбук эдс, общения со служюами технической поддержки перечисленных сервисов. Работал со сложными офферами. Отлично ориентируюсь в аналитике (ABC, XYZ, мультиатрибутивные модели и пр.). Строю модели экономического обосновая скидок на основании ликвидности товара. Мои навыки и умения будут наиболее полезны для сферы торговли товарами и услугами, логистическим компания.