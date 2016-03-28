Otaraly

Нурсултан Otaraly

 
31 годКазахстан/Алматы
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка логотипов, создание узоров, орнаментов, фирменного стиля, работа в векторе.

Отношусь к выполняемой работе ответственно независимо от цены заказа!

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