Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Андрей
OurDesing
OurDesing
34 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Елена
Helen0104
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
$5
10 баллов
9 лет назад
Отображение сайта в комментариях в имени комментатора uCoz
JavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар