Oushen12

Галина Большова Oushen12

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
тел.+380683194285

Тел.+380683194285

mail: [email protected]

Ищу работу. Работаю рерайтером, выставляла на строительный сайт рерайт новостей о новостройках России,  автомобильные новости и происшествия на дорогах, работала на фб редактором, работала с анкорами, вставляла ссылки, редактировала и выставляла на сайт футбольные новости, работала модератором сайтов, также можно работу в интернет - магазине (люблю продавать) работала продавцом, умею работать с фотографиями, работа в социальных сетях, легко поддаюсь обучению. Ответственно отношусь к работе.