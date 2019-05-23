тел.+380683194285

Тел.+380683194285

mail: [email protected]

Ищу работу. Работаю рерайтером, выставляла на строительный сайт рерайт новостей о новостройках России, автомобильные новости и происшествия на дорогах, работала на фб редактором, работала с анкорами, вставляла ссылки, редактировала и выставляла на сайт футбольные новости, работала модератором сайтов, также можно работу в интернет - магазине (люблю продавать) работала продавцом, умею работать с фотографиями, работа в социальных сетях, легко поддаюсь обучению. Ответственно отношусь к работе.