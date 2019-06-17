Специалист по Аудио и Музыке.
Привет всем ! Занимаюсь профессионально музыкой больше 5 лет.
Моя компетенция - Ghost Production (написание музыки на заказ с передачей вам авторских прав)
Написание минусовок на заказ.
Передача прав на коммерческое использование уже готовых композиций (музыка для презентаций, видеороликов, кино и тд)
Написание на заказ стоковой музыки.
Звуковое оформление видеодорожек.
Написание сэмплов и звуковых эффектов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Музыка и Аудио123 просмотра