Специалист по Аудио и Музыке.

Привет всем ! Занимаюсь профессионально музыкой больше 5 лет.

Моя компетенция - Ghost Production (написание музыки на заказ с передачей вам авторских прав)

Написание минусовок на заказ.

Передача прав на коммерческое использование уже готовых композиций (музыка для презентаций, видеороликов, кино и тд)

Написание на заказ стоковой музыки.

Звуковое оформление видеодорожек.

Написание сэмплов и звуковых эффектов.