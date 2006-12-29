PHPprogrammer

Валерьевич Андрей PHPprogrammerPHPprogrammer
41 годБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Я есть классический движкописатель с классическим математическим образованием. Долгое время работал в команде над разработкой коммерческих движков для внутренних сетей. Знаю PHP + MySql, HTML + CSS1.0, JavaScript, Java (Midlets, Applets, J2ee applications). Сам я дизайном не занимаюсь, а работаю вместе с дизайнером.
При необходимости пришлю демо-версии своих движков.
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