Услуги и цены:

Минимальная стоимость съемки 3000руб/выезд, даже если у вас всего 30 минут. Съемка репортажная весь день (10-12

ч) от 10000 руб.

Съемка почасовая - 2000 руб/час (минимум 2 часа)

Съемка конференций, семинаров(статичная камера, звук с пульта/радиопетля) - от 3 часов - 1000 руб/ч. до 3

часов 1500 руб/час. С выездом за МКАД + 3000р до 50 км, + 5000р до 100 км.

Монтаж: ролик 3-5 минут от 5000руб. (титры, муз. оформление); Фильм 10-15 минут от 20000 руб. (Входит

сценарий, титры, муз. оформление)

Диктор от 2000 руб. лист А4.