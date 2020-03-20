PRgroup2008

Продвижение (SMM, SEO) Реклама (контекст, таргет) Создание сайтов Комплекс работ

Всем добра, меня зовут Роман!

На этом ресурсе только зарегистрировался. Но пусть Вас это не обманывает, опыт в интернет-маркетинге богатый (более 10 лет)

Работаю с командой единомышленников, есть ООО, работаем по договору, а значит надежно.

За проект берёмся тоже командой (веб-дизайнер, копирайтер, SEO-специалист, SMM-специалист, программист в зависимости от проекта) поэтому осуществляя комплекс услуг можем предложить конкурентные цены, высокое качество и отчётность.

Всегда лучше получить сплоченную команду вместо одного специалиста.

Кейсы по запросу, не проблема.