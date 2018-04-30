Дизайн одна из самых важных частей сайта.

Приветствую! Меня зовут Кирилл, и да то, что я сказал выше - правда . Встречают по одежке - эта поговорка распространяется и на ВебДизайн.О себе: я отлично неплохо фотошоплю и рисую, подумал почему бы не направить это в полезное русло. Сейчас для меня главное будет набить руку, именно по этой причине я буду браться, практически, за всю работу. По себе позитивный и креативный парень, думаю после выполнения моих заказов вы это увидите. Со временем буду дополнять информацию.