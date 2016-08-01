PathfinderSpirit

Анна Бахаева PathfinderSpirit

 
28 летУкраина/Запорожье
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Опыт работы

Junior Unity Developerс 08.2016 по 11.2016 (3 месяца)

Angel Gamez, Запорожье (IT)

Портирование казуальных игр с Flash на Unity

Junior WEB-developerс 11.2015 по 08.2016 (9 месяцев)

Fintegro, Запорожье (Разработка сайтов и WEB-приложений)

  • Написание WEB-приложений на PHP с использованием Zend Framework
  • Создание БД MySQL

Образование

  • ВМУРОЛ "Украина" Экономическая кибернетика, Николаев
﻿Высшее (магистратура), с 09.2013 по 03.2017 

  • КА "ШАГ"Программирование, Запорожье
﻿Высшее, с 09.2010 по 07.2016 

  • ВМУРОЛ "Украина"Финансы и кредит, Николаев
﻿Среднее специальное, с 09.2010 по 07.2013 (2 года 10 месяцев)

Дополнительное образование

  • CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software (2012)
Профессиональные и другие навыки
  • Навыки работы с компьютером

    C/C++

    C# (WinForms/WPF)

    Java

    Unity3D

    HTML/CSS

    PHP (навыки работы с CodeIgniter, Zend 1 Framework)

Знание языков
  • Английский — средний
  • Иврит — начинающий
PHPMySQLHTMLCSSUnityFlashJavaCodeIgniterWinForms
Отзывы заказчиков
guest_15041055026399
Россия
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$4
2 балла
6 лет назад
Транскрибация.
Анна куда-то потерялась. Задание выполнил другой исполнитель.