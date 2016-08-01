Опыт работы
Junior Unity Developerс 08.2016 по 11.2016 (3 месяца)
Angel Gamez, Запорожье (IT)
Портирование казуальных игр с Flash на Unity
Junior WEB-developerс 11.2015 по 08.2016 (9 месяцев)
Fintegro, Запорожье (Разработка сайтов и WEB-приложений)
- Написание WEB-приложений на PHP с использованием Zend Framework
- Создание БД MySQL
Образование
- ВМУРОЛ "Украина" Экономическая кибернетика, Николаев
- КА "ШАГ"Программирование, Запорожье
- ВМУРОЛ "Украина"Финансы и кредит, Николаев
Дополнительное образование
- CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software (2012)
- Навыки работы с компьютером
C/C++
C# (WinForms/WPF)
Java
Unity3D
HTML/CSS
PHP (навыки работы с CodeIgniter, Zend 1 Framework)
- Английский — средний
- Иврит — начинающий
Портфолио
- Наполнение товарами магазина Mebeline.com.ua207 просмотров
- Наполнение товарами магазина Vario198 просмотров
- Заполнение товарами интернет-магазина на CMS WP166 просмотров
- Тестирование портала Yamama239 просмотров
- Сайт туристической компании "Меркурий тур"139 просмотров
- Сайт компании Лита Климат148 просмотров
- Сайт ООО "Сервистехнология"263 просмотра
Отзывы заказчиков
$4
2 балла
6 лет назад
Анна куда-то потерялась. Задание выполнил другой исполнитель.