Опыт работы

Junior Unity Developerс 08.2016 по 11.2016 (3 месяца)

Angel Gamez, Запорожье (IT)

Портирование казуальных игр с Flash на Unity

Junior WEB-developerс 11.2015 по 08.2016 (9 месяцев)

Fintegro, Запорожье (Разработка сайтов и WEB-приложений)

Написание WEB-приложений на PHP с использованием Zend Framework

Создание БД MySQL

Образование

ВМУРОЛ "Украина" Экономическая кибернетика, Николаев

Высшее (магистратура), с 09.2013 по 03.2017

КА "ШАГ"Программирование, Запорожье

Высшее, с 09.2010 по 07.2016

ВМУРОЛ "Украина"Финансы и кредит, Николаев

Среднее специальное, с 09.2010 по 07.2013 (2 года 10 месяцев)

Дополнительное образование

CISCO IT Essentials: PC Hardware and Software (2012)

Навыки работы с компьютером C/C++ C# (WinForms/WPF) Java Unity3D HTML/CSS PHP (навыки работы с CodeIgniter, Zend 1 Framework)

Английский — средний

Иврит — начинающий

Профессиональные и другие навыкиЗнание языков