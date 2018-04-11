Pavel_Aganin

Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Павел Аганин. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Мной был успешно пройден тренинг «Специалист поинтернет-рекламе 3.0 Школы прибыльных интернет-профессий “Profi Internet”»,усиленно изучены самые современные технологии рекламы, и я готов их внедрить для Вас бесплатно.

Предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.