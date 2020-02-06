Pavel_Normal

Озвучка, редактирование и всё, что связано со звуком.

Доброго времени суток! Меня зовут Павел, я являюсь действующим звукорежиссером Музыкального Театра. В мои обязанности входит музыкальное и техническое сопровождение спектаклей и концертов. А так же работа с фонограммой, запись и сведение вокала, и прочая работа со звуком. В моем распоряжении имеется студия звукозаписи, и команда из профессиональных артистов и детской студии. Помогу Вам озвучить любой текст, под любые цели, и многое другое. На данный момент имеется 5 рабочих голосов профессиональных артистов музыкального театра.

https://drive.google.com/open?id=1NkBocnt7MtXutK0tUR_kL1OGdYJaTCeu