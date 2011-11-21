2006 – 2009 «Bio Recognition Systems» Ltd удаленная разработка

должность - программист

должностные обязанности:

• Участие в разработке web-проекта масштаба предприятия, задача - учет рабочего времени с использованием биометрического оборудования на базе Windows 2003 Server, IIS 6.0, MS SQL Server 2000. Среда разработки - Studio.NET 2005, основной язык - С#. В проекте пять разработчиков.

MS Visual Studio.NET 2003, 2005, C#, 1C 7.7

знание T-SQL опыт разработки и реализации БД на основе MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005

знание XML, XSLT, HTML, DHTML, Ajax , javascript, DOM

опыт удаленной командной разработки с использованием системы контроля версий (subversion, cvs).