PavlikovR

Роман PavlikovR

 
35 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Павликов Роман, Нижний Новгород, 21 год.

Разработка дизайна, логотипов, иконок, картинок для web, баннеров.

Фотография, обработка фотографий, коллажирование.

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