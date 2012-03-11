Павликов Роман, Нижний Новгород, 21 год.
Разработка дизайна, логотипов, иконок, картинок для web, баннеров.
Фотография, обработка фотографий, коллажирование.
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Портфолио
- СпецСвязь180 просмотров
- Центр Оперативных решений196 просмотров
- Салон красоты Веринея198 просмотров
- Без названия156 просмотров
- Без названия128 просмотров
- Лента новостей218 просмотров
- Биржа заданий205 просмотров
- Мост2184 просмотра
- Дождь164 просмотра
- Промзона3175 просмотров
- Сити158 просмотров
- Рельсы218 просмотров