Студентка, по образованию педагог-художник

Ищу работу в художественной сфере фрилансером.

Студент педагогического университета. Учусь на художественно-графической кафедре. Я делаю картины в основном в традиционном стиле. Но могу работать и в диджитал, но на данный момент не имею возможности работать в этом стиле на дому, но если вы можете предоставить нужные материалы, то можно будет договориться.