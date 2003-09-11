Студентка, по образованию педагог-художник
Ищу работу в художественной сфере фрилансером.
Студент педагогического университета. Учусь на художественно-графической кафедре. Я делаю картины в основном в традиционном стиле. Но могу работать и в диджитал, но на данный момент не имею возможности работать в этом стиле на дому, но если вы можете предоставить нужные материалы, то можно будет договориться.
Портфолио
- Strength of soul120 просмотров
- Иллюстрации за 2022 год - акварель19 просмотров
- Digital art of Arcane, Silco and Jinx in Eve13 просмотров
- Watercolor flowers . Still life12 просмотров
- Watercolor wolf in roses8 просмотров
- Художник - иллюстратор5 просмотров