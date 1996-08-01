Образование
Высшее. Московский энергетический институт (технический университет)
Специальность
Управление и Информатика в технических системах.
Специальность военная
Инженер по ремонту и эксплуатации радиолокационных станций метрового диапазона.
Опыт работы
2004-11 по настоящий момент
Инженер-программист
ООО Диалектика.
Написание ПО для сенсорных киосков - пользовательский интерфейс, СУБД и периферийные устройства, подключаемые через com-порт по различным протоколам (купюроприемники, сканеры штрих кода и т.д.) Delphi 7 + Access XP.
Поддержка локальной сети – 8 станций Windows 2000/XP и сервер – FreeBSD 4.
2002-10 – 2004-10
Инженер АСУ
Филиал Военного университета ПВО.
Ремонт и эксплуатация комплекса средств автоматизации батальонного звена.
Руководство личным составом, проведение занятий в курсантских подразделениях.
Уволен в связи с окончанием срока военной службы.
2002-04 – 2002-10
Ведущий специалист отдела разработки и сопровождения ПО
ГУ Центр по Выплате пенсий по смоленской области.
Сопровождал существующее ПО Virtual Pascal (для трех OS – DOS,OS/2 WARP, Windows больше 20 мегабайт исходного текста).
Создание отдельного проекта Delphi 6 + Sybase 5,5, взаимодействующего с основным проектом.
Уволен в связи с призывом в ВС РФ
1996-08 - 2002-03
Студент.
Московский энергетический институт (технический университет), факультет компьютерных технологий и электроники, специальность - Управление и информатика в технических системах.
В рамках институтских курсов программировал на языках - Assembler, Pascal, C++.
20 февраля 2002 года защитил диплом на тему "Объектное моделирование систем автоматического управления" (Visual C++ 6.0)
Отношение к военной службе
Военнообязанный. Отслужил в ВСРФ - 2года
В настоящий момент офицер запаса (после университета был призван в ВСРФ на два года в звании лейтенанта).
Стою на учете в военкомате Красносельского района.
Навыки
Есть опыт разработки приложений на С,С++,Visual C++, Assembler, Pascal
Компиляторы
Borland :
Tasm, C++ 3.1, Pascal 7.0, Delphi 6/7,
Microsoft :
Visual C++ 6
Декомпиляторы
Debug, TD, IDA
Установка и настройка ОС:
Windows 3-XP, FreeBSD 4.0,5.3.