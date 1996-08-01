Образование

Высшее. Московский энергетический институт (технический университет)

Специальность

Управление и Информатика в технических системах.

Специальность военная

Инженер по ремонту и эксплуатации радиолокационных станций метрового диапазона.

Опыт работы

2004-11 по настоящий момент

Инженер-программист

ООО Диалектика.

Написание ПО для сенсорных киосков - пользовательский интерфейс, СУБД и периферийные устройства, подключаемые через com-порт по различным протоколам (купюроприемники, сканеры штрих кода и т.д.) Delphi 7 + Access XP.

Поддержка локальной сети – 8 станций Windows 2000/XP и сервер – FreeBSD 4.

2002-10 – 2004-10

Инженер АСУ

Филиал Военного университета ПВО.

Ремонт и эксплуатация комплекса средств автоматизации батальонного звена.

Руководство личным составом, проведение занятий в курсантских подразделениях.

Уволен в связи с окончанием срока военной службы.

2002-04 – 2002-10

Ведущий специалист отдела разработки и сопровождения ПО

ГУ Центр по Выплате пенсий по смоленской области.

Сопровождал существующее ПО Virtual Pascal (для трех OS – DOS,OS/2 WARP, Windows больше 20 мегабайт исходного текста).

Создание отдельного проекта Delphi 6 + Sybase 5,5, взаимодействующего с основным проектом.

Уволен в связи с призывом в ВС РФ

1996-08 - 2002-03

Студент.

Московский энергетический институт (технический университет), факультет компьютерных технологий и электроники, специальность - Управление и информатика в технических системах.

В рамках институтских курсов программировал на языках - Assembler, Pascal, C++.

20 февраля 2002 года защитил диплом на тему "Объектное моделирование систем автоматического управления" (Visual C++ 6.0)

Отношение к военной службе

Военнообязанный. Отслужил в ВСРФ - 2года

В настоящий момент офицер запаса (после университета был призван в ВСРФ на два года в звании лейтенанта).

Стою на учете в военкомате Красносельского района.

Навыки

Есть опыт разработки приложений на С,С++,Visual C++, Assembler, Pascal

Компиляторы

Borland :

Tasm, C++ 3.1, Pascal 7.0, Delphi 6/7,

Microsoft :

Visual C++ 6

Декомпиляторы

Debug, TD, IDA

Установка и настройка ОС:

Windows 3-XP, FreeBSD 4.0,5.3.