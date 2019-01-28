Pedro282

Пётр Pedro282

 
29 летРоссия/Череповец
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Архитектура и Дизайн

Выполнение чертежей, архитектурных проектов, дизайн рекламы и интерьеров

Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$2/час
от 3 дней
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от 3 дней
нет рейтинга