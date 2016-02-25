PerevodchikKat

[Переводчик языковых пар - Eng/Chin > Ru | Ru > Eng/Chin]

Добрый день, товарищи! Спасибо за время уделенное просмотру моего профайла и приятного вам времяпрепровождения!

В двух словах обо мне:

Увлекаюсь графическом дизайном и чтением художественной литературы на иностранном языке. Сейчас поглощаю книгу Дианы Сеттерфилд "Тринадцатая сказка" ("Thirteenths tale")

В данный момент нахожусь в Китае, в поисках и обретении "себя". Три положительных качества - чувство ответственности, преданность делу и людям, пунктуальность. Отрицательные качества - чрезмерное чувство ответственности, чрезвычайная пунктуальность и страх подвести кого бы то ни было - друзей, заказчиков, проект, итп.

Образование

1999-2009 Гимназия №24 с углубленным изучением английского языка

[Технический перевод, гидоперевод, художественный перевод]

2009-2014 Томский Государственный Университет, Отделение Междунарожных Отношений

[Основной язык - китайский, второй язык - английский]

2013 Стипендиат Министерства Образования Тайваня, обучение по стипендиальной программе в университете Фэн Дзя, Тайвань

2014 Участник стипениальной программы Института Конфуция, Южнокитайский Университет, Китай

Профессиональный опыт:

2012-2014 Участник и руководитель проектов международной организации AIESEC

2014 - настоящий момент Фриланс переводчик агентства интеллектуальной собственности "Бутенко и Партнеры"

2014 - настоящий момент Фриланс переводчик Бюро переводов Perevodim.pro

2015 - январь 2016 Стажер отдела кадров инвестиционного фонда LINK Group

Обращайтесь с любыми задачами по адресу [email protected]!

Всего доброго!

С уважением,

Екатерина Мельник.