PerevodchikKat

Екатерина Мельник PerevodchikKatPerevodchikKat
Добрый день, товарищи! Спасибо за время уделенное просмотру моего профайла и приятного вам времяпрепровождения!
В двух словах обо мне:
Увлекаюсь графическом дизайном и чтением художественной литературы на иностранном языке. Сейчас поглощаю книгу Дианы Сеттерфилд "Тринадцатая сказка" ("Thirteenths tale")
В данный момент нахожусь в Китае, в поисках и обретении "себя". Три положительных качества - чувство ответственности, преданность делу и людям, пунктуальность. Отрицательные качества - чрезмерное чувство ответственности, чрезвычайная пунктуальность и страх подвести кого бы то ни было - друзей, заказчиков, проект, итп.
Образование
1999-2009 Гимназия №24 с углубленным изучением английского языка
[Технический перевод, гидоперевод, художественный перевод]
2009-2014 Томский Государственный Университет, Отделение Междунарожных Отношений
[Основной язык - китайский, второй язык - английский]
2013 Стипендиат Министерства Образования Тайваня, обучение по стипендиальной программе в университете Фэн Дзя, Тайвань
2014 Участник стипениальной программы Института Конфуция, Южнокитайский Университет, Китай
Профессиональный опыт:
2012-2014 Участник и руководитель проектов международной организации AIESEC
2014 - настоящий момент Фриланс переводчик агентства интеллектуальной собственности "Бутенко и Партнеры"
2014 - настоящий момент Фриланс переводчик Бюро переводов Perevodim.pro
2015 - январь 2016 Стажер отдела кадров инвестиционного фонда LINK Group
Обращайтесь с любыми задачами по адресу [email protected]!
Всего доброго!
С уважением,
Екатерина Мельник.