Motion Design, VFX, 2D/3D Animation, Проморолики, Видеопрезентация, Видео реклама, Видеодизайн
- 2D/3D Анимация, Персонажная анимация;
- 3D моделирование, визуализация, анимация;
- Doodle, Слайдшоу, Тизеры, Анимированные логотипы;
- Инфографические и мультимедийные презентации;
- Видеодизайн, Видеографика, Видеоинфографика;
- Креатив, сценарный копирайт;
- Режиссура и процесс продакшена;
- Постпродакшн;
Портфолио
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