PerfectAnimation

Екатерина PerfectAnimation

 
26 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Motion Design, VFX, 2D/3D Animation, Проморолики, Видеопрезентация, Видео реклама, Видеодизайн

- 2D/3D Анимация, Персонажная анимация; 

- 3D моделирование, визуализация, анимация;

- Doodle, Слайдшоу, Тизеры, Анимированные логотипы;

- Инфографические и мультимедийные презентации; 

- Видеодизайн, Видеографика, Видеоинфографика;

- Креатив, сценарный копирайт;

- Режиссура и процесс продакшена;

- Постпродакшн;

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